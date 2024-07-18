2024.07.18 17:17

ВИДЕО. Из зала Европарламента выдворили скандального политика

 
ru.DELFI.lt

Президент Роберта Метсола попросила выйти из зала депутата из крайне правой румынской партии SOS Дианe Шошоакэ.

Диане кричала во время выступления либерального депутата Валери Айе, когда та говорила об обеспечении права на аборт.

Skandalinga Rumunijos politikė išvaryta iš Europos Parlamento posėdžio

„Это послание из Румынии – вы убиваете людей“, - кричала Шошоакэ.

Skandalinga Rumunijos politikė išvaryta iš Europos Parlamento posėdžio

Метсола просила ее покинуть зал и не кричать.

Ранее Шошоакэ заявила журналистам, что приведет священника, чтобы освятить Европарламент и очистить его от „дьяволов“. Также она утверждала, что при ее виде Метсола побледнела. Кроме того, Шошоакэ выступает против помощи Украине и заявляет, что из-за этого Румыния обеднела.

После того, как Диане вывели из зала, она продолжила кричать в кулуарах с иконой на камеры.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии