2025.02.14 15:46

Вице-президент США не исключил ввод войск в Украину

 
Deutsche Welle
Respublikonų kandidatas į JAV viceprezidentus Ohajuje atidavė savo balsą
Respublikonų kandidatas į JAV viceprezidentus Ohajuje atidavė savo balsą
ФОТО: IMAGO/CNP / MediaPunch | Scanpix

Если Россия откажется заключить мирное соглашение с Украиной с долгосрочными гарантиями для этой страны, США могут принять против Москвы новые санкции и даже отправить в Украину своих военнослужащих. Об этом заявил в интервью газете The Wall Street Journal, опубликованном в пятницу, 14 февраля, вице-президент США Джей Ди Вэнс.

„Существуют экономические рычаги воздействия, есть, конечно, и военные инструменты, которые США могли бы использовать против Путина“, - сказал Вэнс. При этом вопросы гарантий безопасности Украины и пересмотр ее границ станут предметами обсуждения на предстоящих переговорах.

Джей Ди Вэнс: Между США и Россией может наступить перезагрузка

По словам американского вице-президента, власти США намерены убедить президента Владимира Путина в том, что за столом переговоров Россия может добиться большего, чем на поле боя. Вэнс также заявил, что в случае успешных мирных переговоров может наступить перезагрузка в отношениях Вашингтона и Москвы.

Политик указал, что запланированная сделка по прекращению военных действий в Украине, которую ранее анонсировал президент США Дональд Трамп, „шокирует многих людей“. При этом он отметил, что Трамп в ходе переговоров может изменить свое мнение по тем или иным вопросам.

Накануне глава Пентагона Пит Хегсет исключил размещение американских войск в Украине. Он также указал, что возвращение Украины к границам 2014 года является нереалистичной задачей.

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