Вице-президент США не исключил ввод войск в Украину

„Существуют экономические рычаги воздействия, есть, конечно, и военные инструменты, которые США могли бы использовать против Путина“, - сказал Вэнс. При этом вопросы гарантий безопасности Украины и пересмотр ее границ станут предметами обсуждения на предстоящих переговорах.

Джей Ди Вэнс: Между США и Россией может наступить перезагрузка

По словам американского вице-президента, власти США намерены убедить президента Владимира Путина в том, что за столом переговоров Россия может добиться большего, чем на поле боя. Вэнс также заявил, что в случае успешных мирных переговоров может наступить перезагрузка в отношениях Вашингтона и Москвы.