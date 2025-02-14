Вице-президент США не исключил ввод войск в Украину

„Существуют экономические рычаги воздействия, есть, конечно, и военные инструменты, которые США могли бы использовать против Путина“, - сказал Вэнс. При этом вопросы гарантий безопасности Украины и пересмотр ее границ станут предметами обсуждения на предстоящих переговорах.
Джей Ди Вэнс: Между США и Россией может наступить перезагрузка
По словам американского вице-президента, власти США намерены убедить президента Владимира Путина в том, что за столом переговоров Россия может добиться большего, чем на поле боя. Вэнс также заявил, что в случае успешных мирных переговоров может наступить перезагрузка в отношениях Вашингтона и Москвы.
Политик указал, что запланированная сделка по прекращению военных действий в Украине, которую ранее анонсировал президент США Дональд Трамп, „шокирует многих людей“. При этом он отметил, что Трамп в ходе переговоров может изменить свое мнение по тем или иным вопросам.
Накануне глава Пентагона Пит Хегсет исключил размещение американских войск в Украине. Он также указал, что возвращение Украины к границам 2014 года является нереалистичной задачей.