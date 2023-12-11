Вице-премьер Украины: "Мы лучше подождём F-16"

Контрнаступление ВСУ не принесло ожидаемых результатов. Дорогостоящая кампания, направленная на оттеснение российских войск, завершилась незначительными изменениями на линии фронта.
Как внутри страны, так и за её пределами есть те, кто обвиняет украинские власти в ошибках.
Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила в интервью Euronews Romania, что без авиации и необходимого оружия Киев не собирается гнать своих солдат на убой.
"Дело не в том, нужны ли нам истребители или нет. Вопрос в том, согласны ли вы, чтобы люди умирали на поле боя. Когда я слышу, что Украина провалила все сухопутные операции, – это абсолютно разрушительная риторика. Мы могли бы добиться успеха, но ценой тысяч жизней. Поэтому мы лучше подождём F-16, и успех придёт", - сказала Ольга Стефанишина вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Украинские солдаты готовятся к долгой зиме, в то время, как экономическая и военная поддержка со стороны Запада внезапно оказалась под вопросом из-за внутренних споров.
Республиканцы в обеих палатах Конгресса США требуют от администрации Джо Байдена ужесточить миграционную политику в обмен на поддержку законопроекта о внешней помощи в размере 110,5 миллиарда долларов.
Согласно недавнему опросу Pew Research Center, примерно трое из десяти американцев (31%) считают, что США оказывают слишком много помощи Украине. 47% респондентов считают, что помощь Киеву должна оставаться на нынешнем уровне или быть усилена.