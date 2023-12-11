Вице-премьер Украины: "Мы лучше подождём F-16"

Как внутри страны, так и за её пределами есть те, кто обвиняет украинские власти в ошибках.

"Дело не в том, нужны ли нам истребители или нет. Вопрос в том, согласны ли вы, чтобы люди умирали на поле боя. Когда я слышу, что Украина провалила все сухопутные операции, – это абсолютно разрушительная риторика. Мы могли бы добиться успеха, но ценой тысяч жизней. Поэтому мы лучше подождём F-16, и успех придёт", - сказала Ольга Стефанишина вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.