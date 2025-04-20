Весь христианский мир отмечает Пасху

Весь христианский мир отмечает в воскресенье, 20 апреля, один из главных религиозных праздников - Пасху. В этом году ее дата совпала у католиков и православных. Кроме того, иудейский Песах продолжался с вечера 12 апреля до ночи на 20 апреля.

Такое совпадение - редкость из-за разницы между юлианским и григорианским календарями.

До этого Пасха у католиков и протестантов приходилась на одну и ту же дату в 2017 году. Совпадение связано с астрономическими расчетами, сроками весеннего равноденствия и первого полнолуния после него.

С 2698 года праздник больше никогда не будет выпадать на общую дату