Весь христианский мир отмечает Пасху

Весь христианский мир отмечает в воскресенье, 20 апреля, один из главных религиозных праздников - Пасху. В этом году ее дата совпала у католиков и православных. Кроме того, иудейский Песах продолжался с вечера 12 апреля до ночи на 20 апреля.
Такое совпадение - редкость из-за разницы между юлианским и григорианским календарями.
До этого Пасха у католиков и протестантов приходилась на одну и ту же дату в 2017 году. Совпадение связано с астрономическими расчетами, сроками весеннего равноденствия и первого полнолуния после него.
С 2698 года праздник больше никогда не будет выпадать на общую дату
Совместное празднование будет возможным и в 2028 году. Однако с 2698 года - если католики и православные по-прежнему будут придерживаться разных расчетов времени - календарный разрыв станет настолько большим, что на общую дату праздник больше никогда выпадать не будет.
Папа Франциск встретился с новообращенным католиком Вэнсом
Вечером 19 апреля декан Коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре возглавил в соборе Святого Петра в Ватикане всенощное пасхальное бдение.
Папа римский Франциск, который продолжает реабилитацию после болезни, на службе отсутствовал. За несколько часов до празднования он совершил краткий визит в собор Святого Петра, передал портал Vatikan News.
Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс утром 20 апреля провел частную встречу с Франциском в его резиденции, сообщили в Ватикане.
Вэнс - новообращенный католик - до этого также пообщался с государственным секретарем (главой правительства. - Ред.) Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по связям с государствами (главой МИД. - Ред.) архиепископом Полом Ричардом Галлахером в Апостольском дворце, передало агентство AP.
Папа Франциск благословил верующих на площади Святого Петра в ходе традиционного пасхального послания Urbi et Orbi („Граду и миру“) .
Праздничные службы - по всему миру
В украинских церквях проводят торжественные службы с онлайн-трансляциями, передал „24 Канал“. Видео записали, в частности, из двух церквей Киева: Свято-Михайловского Златоверхого собора и Патриаршего собора Воскресения Христова.
В Соборе Святого Павла в Лондоне большая пасхальная служба 20 апреля началась в 08.00 (10:00 мск) со святого причастия.
Во французской столице в Соборе Парижской Богоматери верующие собрались на мессу в 08.30 (09.30 мск).
В самой большой протестантской церкви Германии - Берлинском кафедральном соборе службу проводят с 10.00 (11.00 мск).
В Москве в храме Христа Спасителя патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ночь на 20 апреля провел пасхальную литургию.
В Вашингтонском национальном соборе на две праздничные службы Святой Евхаристии (в 08.00 и 11.15 - 15.00 и 18.15 мск) просили заранее заказывать пропуска из-за ограниченной вместимости храма.
Разрешение на въезд в Иерусалим получили около 10 тысяч христиан
Разрешение на въезд в Иерусалим на время Страстной недели в этом году получили около 10 тыс. христиан, передало агентство „Интерфакс“ со ссылкой на власти Израиля.