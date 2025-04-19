Верховный суд США временно приостановил депортацию венесуэльцев из Техаса

Суд принял решение после экстренного обращения Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU), юристы которого утверждают, что задержанным не была предоставлена возможность оспорить свою депортацию, как того требует закон.
„Правительству предписано воздержаться от выдворении любого из предполагаемых членов данной группы из США до дальнейшего распоряжения Суда“, — говорится в постановлении. Решение было вынесено около 00:55 по местному времени (05:55 по Лондону, 7:55 по Москве).
При этом 8 апреля суд удовлетворил запрос президента и разрешил Трампу применять Акт о враждебных иностранцах 1798 года для высылки из страны предполагаемых членов преступных группировок.
Этот закон исторически применялся только трижды и только во время войны, включая Первую и Вторую мировую.
Он позволяет без судебного решения задерживать и депортировать из США граждан стран, находящихся в состоянии войны с Америкой.
Этим решением Верховный суд отменил постановление нижестоящей инстанции, которая приостановила депортацию. Тем не менее, Верховный суд постановил, что мигранты, подлежащие депортации в рамках этого акта, должны быть уведомлены об этом и должны иметь возможность подать ходатайство о habeas corpus — праве на оспаривание законности задержания.
ACLU утверждает, что такого уведомления не было. В материалах суда представлена копия одного из уведомлений, в котором говорится:
„Вы признаны враждебным иностранцем, подлежащим задержанию, ограничению свободы и депортации“.
Имя адресата было скрыто, а подпись отсутствовала — согласно заявлению, мигрант отказался подписывать документ.
В пятницу ACLU получил сообщения о том, что некоторые из мужчин уже погружены в автобусы, где им сообщили о предстоящей депортации. Кроме того, по информации организации, уведомления о депортации были вручены венесуэльцам на английском языке, хотя один из задержанных говорил только по-испански.
После этого представители союза подали срочные обращения в несколько судов, включая Верховный.
16 марта президент Сальвадора Найиб Букеле сообщил в соцсетях, что в стране приземлился самолет, на борту которого находились 238 членов венесуэльской банды Tren de Aragua и еще 23 члена международной криминальной группировки MS-13.
Ранее вашингтонский федеральный судья Джеймс Боасберг обязал администрацию развернуть самолет, поскольку депортация этих людей незаконна. По данным Politico, самолеты с гражданами Венесуэлы уже приближались к месту назначения, когда судья вынес решение.
„Ой… Слишком поздно“, — прокомментировал это президент Сальвадора.
Депортированные мигранты, по сообщениям СМИ, были отправлены в Центр содержания террористов — тюрьму строгого режима в Сальвадоре. Она рассчитана на 40 тысяч заключенных, тем не менее, камеры все равно переполнены.
Правозащитники описывают эту тюрьму как огромный „железобетонный мешок“, где заключенных держат в камерах без окон, с металлическими койками без матрасов и постельного белья.
Белый дом пока не комментировал новое решение Верховного суда. В пятницу на вопрос о запланированных депортациях Трамп ответил журналистам, что ему неизвестны детали конкретного дела, но добавил: „Если они плохие люди, я бы, конечно, это одобрил“.
„Именно поэтому меня избрали. Судья не был избран“, — сказал он, по всей видимости, имея в виду судью Боасберга.