Верховный суд США временно приостановил депортацию венесуэльцев из Техаса

В пятницу ACLU получил сообщения о том, что некоторые из мужчин уже погружены в автобусы, где им сообщили о предстоящей депортации. Кроме того, по информации организации, уведомления о депортации были вручены венесуэльцам на английском языке, хотя один из задержанных говорил только по-испански.