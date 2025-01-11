Верховный суд США склоняется к запрету TikTok. Адвокаты платформы считают это нарушением свободы слова

Слушания в Верховном суде о судьбе TikTok в США продолжались в пятницу примерно два с половиной часа. За это время выступили адвокаты платформы, представители правительства США и создателей контента в TikTok.
В апреле 2024 года Конгресс США принял закон, обязывающий китайского владельца TikTok, ByteDance, продать платформу американской компании или столкнуться с запретом соцсети на территории США с 19 января 2025 года. Компания заявила, что не будет продавать платформу.
Американские чиновники утверждают, что, будучи китайской компанией, TikTok потенциально дает Пекину возможность собирать данные об американцах и влиять на общественное мнение.
В декабре прошлого года апелляционный суд США, состоящий из трех судей, поддержал закон, заявив, что эта мера была оправдана как „часть более широких усилий по противодействию обоснованной угрозе национальной безопасности“, исходящей от Пекина.
Решение высшей судебной инстанции США должно быть принято в течение ближайших нескольких дней.
На слушаниях в Верховном суде в пятницу адвокаты, представляющие TikTok и создателей контента, заявили, что запрет платформы будет нарушением свободы слова для более чем 170 миллионов пользователей TikTok в США.
Правительство США вновь напомнило, что без продажи TikTok может быть использован Китаем в качестве инструмента для шпионажа и политических манипуляций. Юрист Министерства юстиции Элизабет Б. Прелогар напомнила суду, что Пекин „в любой момент может использовать TikTok в качестве оружия, чтобы нанести вред США“.
В TikTok неоднократно отрицали, что китайская компартия использует компанию для распространения своего влияния и заявляли, что принятый в США закон нарушает права пользователей на свободу слова в соответствии с Первой поправкой к американской Конституции.
Ноэль Франциско, бывший генеральный прокурор США, выступающий на стороне TikTok, подчеркнул, что запрет на самую популярную у американцев платформу для общения может также открыть окно возможностей и для цензуры. Он настаивал, что „правительство не может ограничивать свободу слова, чтобы защитить нас от самого слова“. „Но именно это и делает этот закон от начала и до конца“, — заявил он.
Джеффри Л. Фишер, профессор права Стэнфордского университета, представляющий интересы создателей контента, заявил суду, что страна исторически сталкивалась с „идеологическими кампаниями иностранных противников“. Однако, по его мнению, в соответствии с Первой поправкой простые идеи не представляют собой угрозу национальной безопасности США.
За время слушаний судьи неоднократно возвращались к вопросам национальной безопасности и свободы слова.
„Должны ли мы игнорировать тот факт, что конечная материнская компания действительно обязана заниматься разведывательной деятельностью для китайского правительства?“ — спросил консервативный председатель Верховного суда Джон Робертс выступающего на стороне TikTok Ноэля Франциско.
Судья Бретт Кавано обратил особое внимание на опасения, которые правительство США высказывает по поводу данных, собираемых приложением о своих пользователях, и о том, как эти данные могут быть использованы. „Эти риски кажутся огромной угрозой для будущего страны“, — сказал он.
Вопрос Трампа
В декабре прошлого года избранный президент США Дональд Трамп призвал суд отложить вынесение решения до его возвращения в Белый дом, чтобы он мог попытаться найти „политическое решение“ для урегулирования вопроса.
Адвокат TikTok заявил суду в пятницу, что, по его мнению, без решения суда платформа „погаснет“ 19 января.
Элизабет Прелогар, представляя Минюст США, отметила, что в этот день „ничего окончательно“ не произойдет, и еще есть время для продажи платформы. Принудительное отключение приложения могло бы стать тем самым „толчком“, который заставит ByteDance всерьез рассмотреть возможность продажи, сказала она.
После слушаний юристы предположили, что судьи Верховного суда, похоже, были склонны согласиться с доводами правительства США.
„Традиционно Верховный суд проявлял готовность в некоторой степени уступать, когда речь идет о национальной безопасности“, — заявил профессор права Университета Ричмонда Карл Тобиас. „Я ожидаю, что большинство судей встанет на сторону правительства“, — добавил он.
Якоб Хуберт, адвокат и президент Центра правосудия Свободы, который представляет BASED Politics, создателя интернет-контента, отметил, что все еще сложно предсказать, каким будет решение суда. Однако, по его словам, запрет TikTok нарушит свободу слова миллионов американцев — это, по его мнению, адвокаты платформы сумели убедительно донести. „Речь идет не о правах Китая или Коммунистической партии, — сказал он. — Это вопрос прав американцев, которые используют TikTok, чтобы, в основном, общаться с другими американцами“.
Более сотни человек, несмотря на мороз, пришли на слушания в Вашингтоне, чтобы присутствовать на слушаниях лично.
Хлоя Джой Секстон, одна из создателей контента TikTok, упомянутая в иске, заявила, что платформа обеспечила многим создателям „финансовую независимость“, включая множество матерей. „Запрет TikTok поставит этих женщин, в том числе и меня, в настоящее финансовое затруднение, — сказала она журналистам. — Это уничтожило бы мой бизнес и сообщество, которое так много для меня значит“.
Даниэль Баллестерос, студентка Калифорнийского университета в Сан-Диего, сказала, что ждала у суда с 6:30 утра по местному времени. „Мне кажется, что TikTok не заслуживает запрета“, — сказала она BBC News.
Признав, что она, возможно, использует приложение „слишком много“, она отметила, что считает его важным источником новостей для своего поколения.
TikTok уже запрещен на государственных устройствах во многих странах, в том числе в Великобритании. В некоторых странах, в том числе в Индии, ему грозит более полный запрет.