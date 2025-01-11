Верховный суд США склоняется к запрету TikTok. Адвокаты платформы считают это нарушением свободы слова

Ноэль Франциско, бывший генеральный прокурор США, выступающий на стороне TikTok, подчеркнул, что запрет на самую популярную у американцев платформу для общения может также открыть окно возможностей и для цензуры. Он настаивал, что „правительство не может ограничивать свободу слова, чтобы защитить нас от самого слова“. „Но именно это и делает этот закон от начала и до конца“, — заявил он.