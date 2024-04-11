Верховная Рада одобрила законопроект о мобилизации

 
Радио Свобода
Ukrainos kariuomenė
Ukrainos kariuomenė
ФОТО: Sputnik / Scanpix

Верховная Рада Украины во втором, окончательном чтении одобрила законопроект о мобилизации. За документ, как сообщается, голосовали 283 депутата, представители правящей партии "Слуга народа" и ряда других фракций. Не поддержали его оппозиционные "Европейская солидарность" и "Батькивщина". Для принятия документа, который обсуждали в Раде с декабря прошлого года, необходимы были 226 голосов.

В последний момент из законопроекта исключили норму о демобилизации после трёх лет службы. Сообщается, что с просьбой об этом обратился Главнокомандующий Вооружённых сил Украины Александр Сырский. О демобилизации должен быть разработан отдельный законопроект.

В последние двое суток Верховная Рада рассмотрела почти 4000 поправок к законопроекту. В конце концов были приняты все нормы, на которых настаивало правительство.

Документ, как ожидается, подпишет президент Владимир Зеленский. Он вступит в силу через месяц после этого.

Представители властей и военного командования Украины заявляли, что законопроект необходим, чтобы обеспечить постановку на учёт всех военнообязанных, чётко прописать случаи возможных отсрочек и брони от мобилизации и мобилизовать достаточное число людей для пополнения армии, которая понесла потери в ходе войны с Россией.

Сообщалось, что командование ВСУ настаивает на призыве до 500 тысяч человек. Впоследствии представители властей Украины заявляли о меньшем числе предполагаемых призывников.

В первую очередь документ обязывает всех граждан мужского пола с 18 до 60 лет встать на воинский учёт. Это касается и проживающих за границей, без документа о воинском учёте украинцам не будут предоставлять консульские услуги.

Отменяется ряд отсрочек от призыва. Вместо срочной службы вводится базовая военная подготовка на несколько месяцев. Те, кто её не пройдёт и не будет призван, не смогут работать на государственной службе или в полиции. Срок призыва по мобилизации ранее был снижен с 27 до 25 лет.

Права тех, кто уклоняется от мобилизации, будут ограничены, в частности их смогут лишать водительских прав. Увеличатся штрафы за уклонение от армии.

Отсрочки или освобождение от призыва получат люди с инвалидностью, отцы трёх и более несовершеннолетних детей, сотрудники правоохранительных органов, депутаты и их помощники (не более двух на депутата), студенты и аспиранты, получающие первое образование, научные и педагогические работники, люди, работающие на производстве и имеющие бронь.

Военное положение в Украине действует с 24 февраля 2022 года - дня полномасштабного российского вторжения. С этого же дня началась и мобилизация. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет был ограничен выезд из страны. Действующие законодательные нормы, однако, по мнению властей, не позволяли эффективно организовать процесс мобилизации, сообщалось о многочисленных случаях отказа получать повестки, являться по ним для сверки данных и так далее. Новый закон, по замыслу его авторов, должен установить чёткие правила призыва и ужесточить ответственность за уклонение от него.

В России продолжает действовать режим так называемой частичной мобилизации, объявленный в сентябре 2022 года. Сейчас призыв по мобилизации не проводится, власти заявляют, что достаточное число людей поступает на военную службу по контракту.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Радио Свобода
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии