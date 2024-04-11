Верховная Рада одобрила законопроект о мобилизации

В последний момент из законопроекта исключили норму о демобилизации после трёх лет службы. Сообщается, что с просьбой об этом обратился Главнокомандующий Вооружённых сил Украины Александр Сырский. О демобилизации должен быть разработан отдельный законопроект.
В последние двое суток Верховная Рада рассмотрела почти 4000 поправок к законопроекту. В конце концов были приняты все нормы, на которых настаивало правительство.
Документ, как ожидается, подпишет президент Владимир Зеленский. Он вступит в силу через месяц после этого.
Представители властей и военного командования Украины заявляли, что законопроект необходим, чтобы обеспечить постановку на учёт всех военнообязанных, чётко прописать случаи возможных отсрочек и брони от мобилизации и мобилизовать достаточное число людей для пополнения армии, которая понесла потери в ходе войны с Россией.
Сообщалось, что командование ВСУ настаивает на призыве до 500 тысяч человек. Впоследствии представители властей Украины заявляли о меньшем числе предполагаемых призывников.
В первую очередь документ обязывает всех граждан мужского пола с 18 до 60 лет встать на воинский учёт. Это касается и проживающих за границей, без документа о воинском учёте украинцам не будут предоставлять консульские услуги.
Отменяется ряд отсрочек от призыва. Вместо срочной службы вводится базовая военная подготовка на несколько месяцев. Те, кто её не пройдёт и не будет призван, не смогут работать на государственной службе или в полиции. Срок призыва по мобилизации ранее был снижен с 27 до 25 лет.
Права тех, кто уклоняется от мобилизации, будут ограничены, в частности их смогут лишать водительских прав. Увеличатся штрафы за уклонение от армии.
Отсрочки или освобождение от призыва получат люди с инвалидностью, отцы трёх и более несовершеннолетних детей, сотрудники правоохранительных органов, депутаты и их помощники (не более двух на депутата), студенты и аспиранты, получающие первое образование, научные и педагогические работники, люди, работающие на производстве и имеющие бронь.
Военное положение в Украине действует с 24 февраля 2022 года - дня полномасштабного российского вторжения. С этого же дня началась и мобилизация. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет был ограничен выезд из страны. Действующие законодательные нормы, однако, по мнению властей, не позволяли эффективно организовать процесс мобилизации, сообщалось о многочисленных случаях отказа получать повестки, являться по ним для сверки данных и так далее. Новый закон, по замыслу его авторов, должен установить чёткие правила призыва и ужесточить ответственность за уклонение от него.
В России продолжает действовать режим так называемой частичной мобилизации, объявленный в сентябре 2022 года. Сейчас призыв по мобилизации не проводится, власти заявляют, что достаточное число людей поступает на военную службу по контракту.