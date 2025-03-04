Вэнс: лучшая гарантия для Киева - экономический интерес США

„Если вы хотите настоящие гарантии безопасности, если вы действительно хотите убедиться, что (президент России. - Ред.) Владимир Путин больше не вторгнется в Украину, то лучшая гарантия безопасности - это предоставить американцам экономический интерес в будущем Украины“, - сказал Вэнс. По его словам, такая гарантия безопасности намного лучше, чем „20 000 солдат из какой-нибудь случайной страны, которая не воевала 30 или 40 лет“.