Вэнс: лучшая гарантия для Киева - экономический интерес США

„Если вы хотите настоящие гарантии безопасности, если вы действительно хотите убедиться, что (президент России. - Ред.) Владимир Путин больше не вторгнется в Украину, то лучшая гарантия безопасности - это предоставить американцам экономический интерес в будущем Украины“, - сказал Вэнс. По его словам, такая гарантия безопасности намного лучше, чем „20 000 солдат из какой-нибудь случайной страны, которая не воевала 30 или 40 лет“.
Вэнс: Зеленский не хочет мира с РФ, но „ему придется“
В ходе интервью Джей Ди Вэнс также выразил уверенность в том, что украинский лидер Владимир Зеленский „в конечном счете“ согласится обсудить условия мира с Россией. Говоря о недавнем скандале в Белом доме, вице-президент США заявил, что Зеленский проявил „неуважение“ и „явное нежелание участвовать в мирном процессе“, который инициирует американский президент Дональд Трамп.
По словам Вэнса, Зеленский „сейчас не готов“ к урегулированию российско-украинского конфликта. „Но, думаю, он в конечном счете придет к этому. Ему придется“, - считает республиканец.
Как отмечает агентство AFP, интервью с Вэнсом было записано еще до того, как Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине до тех пор, пока украинское руководство не продемонстрирует ему „приверженность миру“.
Вэнс добавил, что „очень важно“, чтобы Зеленский и президент РФ Владимир Путин „сели за стол переговоров“. Он также подверг критике европейских союзников Киева, призвав их „реалистично“ смотреть на ситуацию и подчеркнув, что война „не может продолжаться вечно“.