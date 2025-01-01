Венгрию лишили права на получение миллиардной дотации от ЕС

„Венгрия представляет для Еврокомиссии настоящую системную проблему в том, что касается верховенства закона“, - заявил в июне 2024 года на презентации доклада о верховенстве права еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. По его словам, Будапешт не добился практически никакого прогресса в устранении нарушений верховенства права, выявленных в предыдущем ежегодном докладе ЕК. Более того, с тех пор количество нарушений выросло до восьми.