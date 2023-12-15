Венгрия заблокировала экономическую помощь Евросоюза Украине

«У меня — осторожный оптимизм относительно того, что мы сможем добиться прорыва, вместе с Венгрией, в начале следующего года», — сказал журналистам премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Примерно о том же написал в Х и Виктор Орбан. «Мы вернемся к этому вопросу на Европейском совете в следующем году, когда как следует подготовимся», — сообщил венгерский премьер.

«Я не хочу вдаваться в подробности, потому что я хочу поработать с коллегами в ближайшие дни, в ближайшие недели, чтобы подготовить саммит, который состоится в следующем году, в начале следующего года», — цитирует председателя Европейского совета агентство AFP .

По словам Мишеля, лидеры стран ЕС вернутся к этому вопросу в начале следующего года.

По словам Мишеля, против этого выступила одна страна. Он ее не назвал, но больше никто не делает секрета из того, что это — Венгрия.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель подтвердил, что лидеры стран ЕС не смогли договориться о включении помощи Украине в бюджетный план Евросоюза.

«Итоги ночной смены: вето на дополнительные деньги Украине», — написал в ночь на пятницу в сети Х премьер-министр Венгрии Виктор Орбан .

Помимо 54 млрд экономической помощи, Евросоюз намеревается заложить в бюджет и 24 млрд на военную помощь Украине. О том, что будет с этой последней суммой, европейские лидеры на саммите пока не сообщили.

В четверг, в первый день саммита Евросоюза, лидеры стран ЕС решили официально начать переговоры о вступлении в ЕС Украины (а также Молдовы), и Венгрия во главе с Орбаном не стала этому препятствовать, хотя венгерский премьер и продолжил говорить, что Украина не готова к началу переговоров.

Орбан давно враждует с Украиной, обвиняя ее в притеснениях венгерского меньшинства. Кроме того, Орбан давно враждует и с Брюсселем, а сейчас пытается при помощи украинского рычага добиться разморозки доли Венгрии размером в 30 млрд евро в ассигнованиях из общего котла ЕС.

Еврокомиссия заморозила эти деньги, обвинив Венгрию в нарушении принципа верховенства закона, а конкретнее — в ущемлении независимости судей.