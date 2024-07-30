2024.07.30 11:40

Венгрия упростила легализацию в стране россиян и белорусов

 
Радио Свобода
Viktoras Orbanas, Vladimiras Putinas
Viktoras Orbanas, Vladimiras Putinas
ФОТО: VIVIEN CHER BENKO | AFP / Scanpix

Венгрия упростила легализацию в стране россиян и белорусов, включив их в программу „национальной карты“ для работников и их семей. Внимание на это обратило издание Deutsche Welle.

DW пишет, что сделано это было „без лишнего шума“ после визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву в начале июля.

„Национальная карта“ позволяет устроиться на работу в Венгрии и перевезти семью, а через три года получить постоянный вид на жительство. Ранее карты были доступны только для граждан Украины и Сербии, однако с 9 июля их действие расширили на граждан России, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Молдовы, Северной Македонии и Черногории, выяснила „Медуза“.

Обладатели „национальной карты“ Венгрии могут ездить по странам ЕС без дополнительных проверок безопасности, отметил евродепутат Сергей Лагодинский в интервью немецкому изданию RND. Он рассказал о „большой обеспокоенности“ тем, что под видом гастарбайтеров в Евросоюз могут попасть кремлёвские шпионы и террористы. При этом „огульно клеймить всех российских граждан“ было бы неправильно, добавил Лагодинский.

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Радио Свобода
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