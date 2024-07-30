Венгрия упростила легализацию в стране россиян и белорусов

DW пишет, что сделано это было „без лишнего шума“ после визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву в начале июля.

„Национальная карта“ позволяет устроиться на работу в Венгрии и перевезти семью, а через три года получить постоянный вид на жительство. Ранее карты были доступны только для граждан Украины и Сербии, однако с 9 июля их действие расширили на граждан России, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Молдовы, Северной Македонии и Черногории, выяснила „Медуза“.