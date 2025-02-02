Венгрия скептически относится к санкциям ЕС против России

Бока также поставил под сомнение санкции против России в целом. По его мнению, сейчас „настало время для фундаментальных дебатов“ по этому вопросу. По словам министра, Венгрия „в любом случае имеет принципиальные сомнения в смысле и пользе“ таких санкций против России, потому что „они выглядят совсем не так, как многие ожидали“. Кроме того, „не может быть, чтобы санкции продолжались вечно, и тем самым мы продолжали бы ослаблять европейскую экономику и конкурентоспособность, например, за счет повышения цен на энергоносители“.