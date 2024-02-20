Венгрия рассмотрит вопрос о приеме Швеции в НАТО 26 февраля

Швеция подала заявку на вступлениеодновременно с Финляндией 18 мая 2022 года, 5 июля были подписаны протоколы о вступлении. К 4 апреля 2023 года вступление Швеции в НАТО ратифицировали все страны-участницы, кроме Турции и Венгрии.23 января нынешнего года парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО.

Хотя премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно заявлял, что его правительство поддерживает вступление Швеции в НАТО, именно депутаты от ФИДЕС 5 февраля бойкотировали парламентское заседание, на котором должен был расматриваться этот вопрос. В частности, они требовали визита в Будапешт премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, чтобы загладить вину Стокгольма за якобы критику отступления Венгрии от демократии. В ответ Кристерссон заявил, что прекращает все дальнейшие переговоры с Будапештом по заявке Швеции, но будет готов встретиться с Орбаном после ратификации протокола.