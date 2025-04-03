2025.04.03 14:01

Венгрия объявила о выходе из юрисдикции МУС

 
Deutsche Welle
Benjaminas Netanyahu, Viktoras Orbanas
Benjaminas Netanyahu, Viktoras Orbanas
ФОТО: ATTILA KISBENEDEK | AFP / Scanpix

Решение о прекращении членства в МУС Венгрия приняла на фоне визита в страну премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в отношении которого действует ордер на арест от Международного уголовного суда.

Венгрия намерена выйти из юрисдикции Международного уголовного суда (МУС). Такое заявление сделал в среду, 3 апреля, глава администрации премьер-министра Венгрии Гергели Гуйяш.

„Венгрия выходит из Международного уголовного суда. В четверг (3 апреля. - Ред.) правительство начнет производство о выходе в соответствии с конституционными нормами и положениями международного права“, - написал он в соцсети Facebook.

Отмечается, что данный шаг Будапешт предпринимает на фоне визита в Венгрию премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху, в отношении которого действует ордер на арест, выданный МУС.

Венгрия в МУС

21 ноября 2024 года МУС выдал ордеры на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта за действия израильских военных в секторе Газа. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан тогда резко осудил этот шаг и пообещал пригласить Нетаньяху в Будапешт, проигнорировав требование Гааги.

1 апреля венгерская служба „Радио Свобода“ сообщила со ссылкой на главу Минюста Венгрии Бенце Тужона, что Будапешт уведомил иностранных дипломатов о выходе из МУС. Весь процесс может занять до года, подсчитали журналисты. Венгрия подписала Римский статут о МУС в 2001 году.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Deutsche Welle
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии