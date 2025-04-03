Венгрия объявила о выходе из юрисдикции МУС

Венгрия намерена выйти из юрисдикции Международного уголовного суда (МУС). Такое заявление сделал в среду, 3 апреля, глава администрации премьер-министра Венгрии Гергели Гуйяш.
„Венгрия выходит из Международного уголовного суда. В четверг (3 апреля. - Ред.) правительство начнет производство о выходе в соответствии с конституционными нормами и положениями международного права“, - написал он в соцсети Facebook.
Отмечается, что данный шаг Будапешт предпринимает на фоне визита в Венгрию премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху, в отношении которого действует ордер на арест, выданный МУС.
Венгрия в МУС
21 ноября 2024 года МУС выдал ордеры на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта за действия израильских военных в секторе Газа. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан тогда резко осудил этот шаг и пообещал пригласить Нетаньяху в Будапешт, проигнорировав требование Гааги.
1 апреля венгерская служба „Радио Свобода“ сообщила со ссылкой на главу Минюста Венгрии Бенце Тужона, что Будапешт уведомил иностранных дипломатов о выходе из МУС. Весь процесс может занять до года, подсчитали журналисты. Венгрия подписала Римский статут о МУС в 2001 году.