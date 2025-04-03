Венгрия объявила о выходе из юрисдикции МУС

Венгрия намерена выйти из юрисдикции Международного уголовного суда (МУС). Такое заявление сделал в среду, 3 апреля, глава администрации премьер-министра Венгрии Гергели Гуйяш.

„Венгрия выходит из Международного уголовного суда. В четверг (3 апреля. - Ред.) правительство начнет производство о выходе в соответствии с конституционными нормами и положениями международного права“, - написал он в соцсети Facebook.

Отмечается, что данный шаг Будапешт предпринимает на фоне визита в Венгрию премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху, в отношении которого действует ордер на арест, выданный МУС.

Венгрия в МУС