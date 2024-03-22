Венгрия и Словакия отказались поставлять снаряды Украине

В свою очередь главы МИД Венгрии и Словакии Петер Сийярто и Юрай Бланар заявили, что их страны не будут поставлять оружие Украине. Бланар, в частности, объяснил свою позицию тем, что, по мнению Братиславы, конфликт в Украине "не имеет военного разрешения". "Что для нас очень важно - это то, что мы должны бороться за наши национальные интересы. Как вы, возможно, знаете, Словакия очень зависит от газа и ядерного топлива из России", - указал политик.