Венгрия и Россия подписали график строительства АЭС "Пакш-2"

МИД Венгрии и российская госкорпорация "Росатом" подписали график строительства атомной электростанции "Пакш-2". Об этом во вторник, 14 ноября, сообщили журналистам министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, посетившие вместе стройплощадку в Пакше.

По словам Сийярто, подключение двух новых энергоблоков АЭС в сеть намечено на начало 2030-х годов. "Это был долгий путь, но наконец-то работа будет связана с реальным строительством, а не с бумажной волокитой", - заявил глава МИД.

Лихачев, в свою очередь, заверил, что госкорпорация уделит проекту "особое внимание" и направит на него "лучшие силы". "Внимание к этому проекту будет повышенным", - сказал он.

О проекте АЭС "Пакш-2"