2025.03.14 12:35

Венгрия добилась снятия санкций ЕС с троих россиян. По данным СМИ, в их числе может быть министр

 
rus.DELFI.lv
Санкции ЕС
Санкции ЕС

Венгрия согласилась на продление санкций в отношении более чем 2000 россиян в обмен на исключение из „черного списка“ трех граждан РФ. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее стало известно, что Будапешт требовал вывести из-под ограничений восьмерых россиян. В день встречи послов стран ЕС в Брюсселе газета Financial Times писала, что Венгрия согласна поддержать продление санкций, если из „черного списка“ исключат миллиардера Михаила Фридмана.

Сообщалось, что против этого требования выступали в том числе страны Балтии. Тем не менее, в четверг агентство LETA со ссылкой на источники сообщило, что Рига согласилась на отмену санкций в отношении Фридмана, но настаивает на сохранении ограничений для его бизнес-партнера, гражданина Латвии Петра Авена.

В итоге, по данным Bloomberg, венгерские власти добились вывода из-под санкций троих россиян. Агентство не назвало их имена, но отметило, что Фридмана среди них нет.

Расследовательский проект „Система“ со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщает, что речь идет о министре спорта РФ Михаиле Дегтяреве, предпринимателе и бывшем главе Европейского еврейского конгресса Вячеславе Моше Канторе, а также сестре миллиардера Алишера Усманова и предположительно владелице части его зарубежных активов Гульбахор Исмаиловой.

Все они были в списке из восьми человек, опубликованном ранее. Министерство иностранных дел Венгрии не ответило на просьбу журналистов о комментарии.

Венгерские власти неоднократно угрожали партнерам по ЕС сорвать введение или продление санкций, если Брюссель не пойдет на уступки Будапешту. В итоге каждый раз Венгрия поддерживала консенсусное решение Евросоюза.

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