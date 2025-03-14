Венгрия добилась снятия санкций ЕС с троих россиян. По данным СМИ, в их числе может быть министр

Ранее стало известно, что Будапешт требовал вывести из-под ограничений восьмерых россиян . В день встречи послов стран ЕС в Брюсселе газета Financial Times писала , что Венгрия согласна поддержать продление санкций, если из „черного списка“ исключат миллиардера Михаила Фридмана.

Сообщалось, что против этого требования выступали в том числе страны Балтии. Тем не менее, в четверг агентство LETA со ссылкой на источники сообщило, что Рига согласилась на отмену санкций в отношении Фридмана, но настаивает на сохранении ограничений для его бизнес-партнера, гражданина Латвии Петра Авена.