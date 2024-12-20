Венгрия дала убежище польскому депутату, обвиняемому в растрате. В ответ Туск сравнил Орбана с Лукашенко

Романовский — депутат польского Сейма от правой партии „Право и справедливость“ (PiS), в 2019-2023 годах он занимал должность заместителя министра юстиции. Летом парламент лишил политика иммунитета, а в четверг суд в Варшаве выдал европейский ордер на его арест.

„Мы считаем, что решение о предоставлении политического убежища Марцину Романовскому, разыскиваемому на основании европейского ордера на арест, является актом, враждебным Республике Польша и противоречащим элементарным принципам, обязательным для государств-членов Евросоюза. [...] Оправдание этого решения предполагаемыми политическими преследованиями является оскорблением граждан и польских властей“, — говорится в заявлении министерства иностранных дел Польши.

После прихода к власти в 2023 году центристская коалиция во главе с новым премьер-министром Дональдом Туском запустила несколько расследований в отношении представителей PiS, ранее занимавших государственные посты и обвиняемых в злоупотреблениях.

Правящая в Венгрии правопопулистская партия „Фидес“ — близкий партнер PiS. После избрания Туска премьер-министром отношения между Будапештом и Варшавой заметно испортились.