Венесуэла обвинила США в подготовке госпереворота в стране

В Венесуэле по обвинению в подготовке государственного переворота задержаны шесть иностранцев. Венесуэльские власти в субботу, 14 сентября, выразили убежденность, что к дестабилизации обстановки в стране причастно правительство США.

Среди задержанных - три гражданина Соединенных Штатов, два обладателя подданства Испании и один гражданин Чехии. По словам министра внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо, иностранцы якобы готовили „акты насилия“ против главы страны Николаса Мадуро и его правительства. Правоохранительные органы изъяли у подозреваемых более 400 винтовок американского производства. „Мы знаем, что правительство США связано с этим делом“, - заявил министр, отметив также причастность к планированию госпереворота американской и испанской разведслужб, а также венесуэльской оппозиции.