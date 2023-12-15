Венесуэла и Гайана договорились избегать применения силы

Венесуэла и Гайана договорились избегать любого применения силы и не допускать роста напряженности в ходе конфликта вокруг богатой нефтью провинции Эссекибо. На встрече в четверг, 14 декабря, в карибском островном государстве Сент-Винсент и Гренадины президент Венесуэлы Николас Мадуро и его гайанский коллега Ирфаан Али в совместном заявлении подчеркнули готовность "не угрожать насилием и не применять силы против другой стороны в любых обстоятельствах", а также "воздерживаться от эскалации любого конфликта или разногласий на словах или на деле".

Споры между двумя странами будут разрешаться в соответствии с международным правом, указывается в заявлении. В то же время в документе отмечается, что правительство Мадуро не признает Международный суд ООН. Обе стороны договорились вновь встретиться через три месяца в Бразилии.

Мадуро: Триумф дипломатии