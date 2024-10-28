Венеция: плата за вход для туристов в 2025 году вырастет до 10 евро

Мэр Луиджи Бругнаро подчеркнул, что налог направлен на то, чтобы помочь городу и его жителям в борьбе с чрезмерным туризмом и избежать огромных наплывов посетителей во время праздников и выходных, пишет Euronews.
Система оплаты была запущена в начале этого года в рамках ограниченной по времени пилотной программы.
В прошлом году Венеция объявила о введении давно обсуждаемого сбора для однодневных туристов после того, как город едва избежал включения в список находящихся под угрозой исчезновения объектов наследия ООН, в основном из-за воздействия чрезмерного туризма.
Посетители, ночующие в историческом центре, освобождаются от сбора, поскольку они уже платят туристический налог.
Как работает въездной сбор в Венецию?
Новый налог будет применяться каждую пятницу по воскресенье и в праздничные дни с 18 апреля по 27 июля, в общей сложности 54 дня.
Это почти вдвое больше, чем количество дней, в течение которых он применялся в этом году. Билет будет стоить 5 евро для тех, кто бронирует его в течение последних четырех дней до приезда, и 10 евро для тех, кто бронирует его за три дня до визита.
Налог будет действовать в часы пик, с 8:30 до 16:00
Любой, кто будет обнаружен за пределами обозначенных контрольно-пропускных пунктов без требуемых документов, будет оштрафован. Штрафы будут варьироваться от 50 до 300 евро, плюс максимально разрешенная законом плата за вход, установленная в размере 10 евро.
Чиновники подчеркнули, что программа направлена на сокращение скоплений людей в пиковые дни, поощрение более длительных визитов и улучшение качества жизни жителей.
Плата не взимается с тех, кто остается в Венеции на ночь, включая материковые районы Маргера и Местре. Острова Венеции, включая стеклодувный Мурано, также не входят в пилотную программу.
Освобождение также выдается по разным причинам, включая доступ в город для работы, учебы или получения медицинской помощи, а также для людей, родившихся в Венеции, и жителей региона Венето.
Почему Венеция ввела плату за вход?
Венеция долгое время страдала от чрезмерного туризма, но официальные лица говорят, что предпандемические оценки от 25 до 30 миллионов посетителей в год, включая однодневных туристов, не являются надежными, и что пилотный проект также был направлен на получение более точных цифр, чтобы помочь лучше контролировать это явление.
Напротив, согласно городским данным, число зарегистрированных посетителей, ночевавших в прошлом году, составило 4,6 миллиона, что на 16 процентов меньше, чем до пандемии.
Пандемия задержала планы Венеции по введению налога на однодневных туристов, который стал краеугольным камнем попыток города справиться с чрезмерным туризмом.
ЮНЕСКО сослалось на этот план, когда в сентябре прошлого года решило не включать город в список находящихся под угрозой объектов всемирного наследия, чего также удалось избежать двумя годами ранее, запретив круизные суда через залив Сан-Марко и канал Джудекка.
Прошлым летом опасения относительно судьбы города тали звучать все более активно после того, как количество туристических мест официально превысило количество жителей, которое опустилось ниже 50 000. И такая тенденция сохраняется уже несколько десятилетий.
По мнению активистов введения налога, дисбаланс истощает город, забивая его узкие переулки и водные автобусы туристами с чемоданами и выталкивая жителей на материк.
Успешно ли прошел эксперимент со сбором?
По окончании первой фазы тестирования в июле чиновники заявили, что налог принес 2,4 миллиона евро, что составляет около 1000 въездов в каждый из тестовых дней.
В четверг Бругнаро снова ответил критикам, которые назвали это провалом и заявили, что это не отпугнуло столько человек, сколько ожидалось. „Венеция — первый город в мире, который пытается справиться с проблемой чрезмерного туризма. Мы добились важных результатов“, — сказал мэр.
Но некоторые группы граждан и оппозиционные советники утверждают, что плата за доступ полностью не смогла контролировать чрезмерный туризм.
„Данные, предоставленные диспетчерской, показывают, что в среднем за период введения платы у нас было примерно на 7000 въездов туристов больше, чем в предыдущие годы“, — сказал Джованни Андреа Мартини, оппозиционный советник. „Это показывает, что плата за доступ — совсем не та система, которая способна управлять потоками“.