Венеция: плата за вход для туристов в 2025 году вырастет до 10 евро

Посетители, ночующие в историческом центре, освобождаются от сбора, поскольку они уже платят туристический налог.

В прошлом году Венеция объявила о введении давно обсуждаемого сбора для однодневных туристов после того, как город едва избежал включения в список находящихся под угрозой исчезновения объектов наследия ООН, в основном из-за воздействия чрезмерного туризма.

Система оплаты была запущена в начале этого года в рамках ограниченной по времени пилотной программы.

Мэр Луиджи Бругнаро подчеркнул, что налог направлен на то, чтобы помочь городу и его жителям в борьбе с чрезмерным туризмом и избежать огромных наплывов посетителей во время праздников и выходных, пишет Euronews .

Новый налог будет применяться каждую пятницу по воскресенье и в праздничные дни с 18 апреля по 27 июля, в общей сложности 54 дня.

Это почти вдвое больше, чем количество дней, в течение которых он применялся в этом году. Билет будет стоить 5 евро для тех, кто бронирует его в течение последних четырех дней до приезда, и 10 евро для тех, кто бронирует его за три дня до визита.

Налог будет действовать в часы пик, с 8:30 до 16:00

Любой, кто будет обнаружен за пределами обозначенных контрольно-пропускных пунктов без требуемых документов, будет оштрафован. Штрафы будут варьироваться от 50 до 300 евро, плюс максимально разрешенная законом плата за вход, установленная в размере 10 евро.