Вена снова названа самым удобным для жизни городом мира в 2024 году. И еще три города из Европы

Есть много превосходных слов, которыми можно описать Вену: красивая, историческая, живописная, культурная. Теперь к этому списку можно добавить еще одно: постоянная.
Третий год подряд австрийская столица признается самым удобным для жизни городом мира из 173, включенных в ежегодный рейтинг Global Liveability Index журнала The Economist.
Лидерство города на Дунае кажется неоспоримым: она возглавляла 9 из 11 последних рейтингов.
В этом году Вена получила отличные оценки в четырех из пяти категорий, но, учитывая ее постоянное превосходство, ее жители, похоже, могут уже написать книгу о том, как же им здесь жить хорошо.
Большая часть топ-10 этого года осталась практически неизменной по сравнению с 2023 годом, за исключением одного или двух городов: они либо поднялись выше в рейтинге, либо откатились назад.
Заметным изменением стало доминирование городов Западной Европы, которые заняли три первых места и четыре места в верхней части таблицы, пишет Euronews.
Как составляются рейтинги?
Удобство жизни - понятие субъективное, и, конечно, Глобальный индекс The Economist не является непогрешимым. Тем не менее, оценки определяются с помощью набора контрольных показателей.
Общий рейтинг каждого города определяется путем усреднения оценок из 100 баллов в пяти различных категориях: стабильность, культура и окружающая среда, образование, здравоохранение и инфраструктура.
В пяти объемных категориях есть 30 пунктов данных и анализа, которые помогают определить оценку в каждой категории.
Например, в категории „Стабильность“ учитываются угроза терроризма, случаи гражданских беспорядков и уровень преступности. В сфере здравоохранения и образования учитываются качество и доступность услуг. Что касается инфраструктуры, то оцениваются общественный транспорт, дороги, транспортное сообщение, жилье и коммунальные услуги.
Средний балл в этом году вырос до 76,1 из 100 благодаря улучшениям в таких областях, как образование и здравоохранение. Однако стабильность стала единственной заметной категорией, где оценки резко упали.
Помимо протестов в Европе, связанных с иммиграцией и сельским хозяйством, а также беспорядков и войн в других частях мира, продолжает сказываться продолжающийся кризис стоимости жизни.
Инфляция была названа главной причиной жилищного кризиса в нескольких городах, попавших в рейтинг, в том числе в Австралии и Канаде, где доступность арендного жилья низка, а стоимость покупки недвижимости стремительно растет.
Восточная Европа догоняет Запад
В соответствии с успехами Вены в рейтинге The Economist, Западная Европа также остается самым удобным для жизни регионом мира, занимая первые места в четырех категориях из пяти.
В этом году в рейтинг попали 30 западноевропейских городов, набравших 92 балла из 100.
Однако общий балл региона снизился по сравнению с прошлым годом из-за растущей нестабильности в таких странах, как Германия и Ирландия, которых сотрясли разрушительные протесты, отмечается в исследовании.
Наибольшее улучшение среди всех регионов было отмечено в Восточной Европе, занявшей четвертое место по показателям высшего образования и здравоохранения. В число самых значительных изменений в рейтинге вошли Будапешт, который получил 92 балла и поднялся на семь мест до 32-го.
Белград и Бухарест (оба получили 74,5 балла) поднялись на шесть и пять мест соответственно и заняли 94-е место.
10. Окленд, Новая Зеландия
Окленд занял второе место по улучшению показателей в 2023 году, перепрыгнув через 25 позиций и попав в топ-10. Ему удалось удержать свои позиции в 2024 году благодаря стабильно высоким показателям по всем пяти категориям и идеальным 100 баллам за образование.
9. Осака, Япония
Осака - единственный японский город и единственный азиатский город, представленный в топ-10. Он получил самый низкий балл за культуру и окружающую среду среди 10 городов с самым высоким рейтингом - 86,8, но получил идеальный балл 100 в категориях „Стабильность“, „Здравоохранение“ и „Образование“.
8. Ванкувер, Канада
В то время как Торонто в этом году выбыл из топ-10, Ванкуверу удалось удержаться на первом месте в этом году, хотя он и опустился на две позиции. Как и в других рейтингах Канады, а также Австралии, значительным фактором снижения в этом году стало жилье.
В то время как европейские города, входящие в первую десятку, вновь поднялись в рейтинге в 2024 году, Сидней, наряду с Мельбурном, в этом году опустился на 3 места до 7-й позиции из-за нехватки доступного жилья.
6. Женева, Швейцария
Швейцарская Женева, сохранившая свои стандарты в то время, как другие откатились назад, заняла достойное место в рейтинге, поднявшись с 7-го места с Калгари в 2023 году на 5-е место с канадским городом в этом году. Наравне с единственным швейцарским городом, вошедшим в топ-10, Цюрихом, Женева немного уступила ему по уровню культурного разнообразия.
5. Калгари, Канада
Вопреки тенденции, характерной для других канадских городов, вошедших в топ-10, Калгари улучшил свой рейтинг в 2024 году, поднявшись на две строчки и вернув себе часть позиций, которые он потерял, заняв третье место в 2022 году. Он стал одним из четырех городов в первой десятке, получивших 100 баллов за стабильность.
4. Мельбурн, Австралия
В 2024 году Мельбурн пережил меньший спад, чем Сидней, опустившись всего на одно место, но, тем не менее, на нем сказались схожие проблемы, связанные с ценами на жилье и его доступностью. Однако здравоохранение и образование были высоко оценены и получили соответственно 100 баллов.
3. Цюрих, Швейцария
Крупнейший город Швейцарии поднялся с шестого места в 2023 году на третье в 2024 году благодаря отличным показателям в области здравоохранения и образования. Цюрих, как и другие города, вошедшие в топ-3, постоянно фигурирует в рейтингах лучших мест для работы и жизни, но при этом является одним из самых дорогих городов в мире для проживания.
2. Копенгаген, Дания
Похоже, датчане вполне довольны вторым местом, сохраняя за собой вторую позицию уже третий год подряд, уступая Вене. Дания также постоянно занимает второе место в списке самых счастливых стран мира после Финляндии, так что есть что сказать о столице страны, которая так довольна своим образом жизни. Копенгаген сохраняет отличные показатели по стабильности, образованию и инфраструктуре.
1. Вена, Австрия
В этом году Вена получила 100 баллов в четырех из пяти категорий, но, как и в прошлогоднем отчете, город был отмечен в категории „Культура и окружающая среда“ с результатом 93,5 балла из-за отсутствия крупных спортивных мероприятий. Тем не менее, полных баллов в большинстве категорий достаточно, чтобы сместить с первого места близкого соперника - Копенгаген.