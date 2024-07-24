Вена снова названа самым удобным для жизни городом мира в 2024 году. И еще три города из Европы

Окленд занял второе место по улучшению показателей в 2023 году, перепрыгнув через 25 позиций и попав в топ-10. Ему удалось удержать свои позиции в 2024 году благодаря стабильно высоким показателям по всем пяти категориям и идеальным 100 баллам за образование.

Осака - единственный японский город и единственный азиатский город, представленный в топ-10. Он получил самый низкий балл за культуру и окружающую среду среди 10 городов с самым высоким рейтингом - 86,8, но получил идеальный балл 100 в категориях „Стабильность“, „Здравоохранение“ и „Образование“.

В то время как Торонто в этом году выбыл из топ-10, Ванкуверу удалось удержаться на первом месте в этом году, хотя он и опустился на две позиции. Как и в других рейтингах Канады, а также Австралии, значительным фактором снижения в этом году стало жилье.