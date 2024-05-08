Великобритания вышлет российского военного атташе

Глава британского МВД Джеймс Клеверли во время выступления в парламенте назвал этот шаг ответом на "вредоносную деятельность России" по всей Великобритании и Европе. В Лондоне утверждают, что атташе имеет отношение к российской военной разведке.

Клеверли также отметил, что Москва, по всей вероятности, обвинит британские власти в русофобии. Министр призвал Россию вывести войска с территории Украины и прекратить "вредоносную деятельность".

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва даст адекватный ответ.