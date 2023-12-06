Великобритания ввела санкции против компаний, причастных к военным поставкам в Россию

Великобритания объявила в среду о введении санкций против 46 лиц и групп из разных стран, участвующих в цепочках военных поставок России и являющихся пособниками российского вторжения в Украину.
Под санкции попали организации, работающие в Китае, Турции, Сербии и Узбекистане, сообщило министерство иностранных дел Великобритании.
Напомним, что Великобритания решительно поддерживает Украину с момента начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года. Лондон заявил, что санкции вводятся против поставщиков из третьих стран с целью ограничить возможности России, пытающейся обойти наложенные на нее санкции.
"Мы будем и далее усиливать давление на Путина и пресекать деятельность третьих сторон, поставляющих в Россию товары и технологии, на которые наложены ограничения, где бы они ни находились", – заявила замглавы британского МИД Энн-Мари Тревельян.
Великобритания заявила, что ввела санкции против 31 физического лица.
Эти лица связаны с разработкой и производством беспилотников и частей ракет, импортом электронных компонентов.
Санкции введены против четырех организаций, расположенных в Объединенных Арабских Эмиратах, которые, по словам британского МИД, участвуют в торговле российской нефтью.
В список внесена белорусская оборонная организация, которая производит военные технологии, используемые Минском для поддержки военных действий России.