Великобритания расширила санкции. В список включён "Арктик СПГ-2"

 
Радио Свобода
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas

Великобритания расширила санкции в отношении Москвы. Под ограничения попали десятки российских компаний и физических лиц. В санкционном списке также две белорусские компании и компании из Китая, Турции и ОАЭ, которые, как утверждается, способствовали обходу санкций.

Правительство Великобритании уточняет, что в список вошли производители боеприпасов и электроники, а также торговцы алмазами и нефтью.

Одна из крупнейших компаний, включённых в обновлённый список - проект компании "Новатэк" по производству сжиженного газа "Арктик СПГ-2". Санкции введены и против его генерального директора Олега Карпушина.

В ограничительный список также попал новый гендиректор АЛРОСА Павел Маринычев.

Кроме того, санкции введены против Пермского порохового завода.

Санкции, по всей видимости, приурочены ко второй годовщине российского вторжения в Украину. Ожидается, что свои расширенные санкционные списки в ближайшие дни опубликуют США и ЕС

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