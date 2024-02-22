Великобритания расширила санкции. В список включён "Арктик СПГ-2"

Правительство Великобритании уточняет, что в список вошли производители боеприпасов и электроники, а также торговцы алмазами и нефтью.
Одна из крупнейших компаний, включённых в обновлённый список - проект компании "Новатэк" по производству сжиженного газа "Арктик СПГ-2". Санкции введены и против его генерального директора Олега Карпушина.
В ограничительный список также попал новый гендиректор АЛРОСА Павел Маринычев.
Кроме того, санкции введены против Пермского порохового завода.
Санкции, по всей видимости, приурочены ко второй годовщине российского вторжения в Украину. Ожидается, что свои расширенные санкционные списки в ближайшие дни опубликуют США и ЕС