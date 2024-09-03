Великобритания приостановит действие части лицензий на экспорт оружия в Израиль

„С сожалением сообщаю Палате общин [нижней палате британского парламента – Г.А.], что проведенная оценка не позволяет иного заключения, кроме того, что для определенных поставок оружия в Израиль существует явный риск их использования для совершения или содействия серьезным нарушениям международного гуманитарного права“, – сказал Лэмми.
Глава британского МИДа заявил, что Лондон „признает необходимость Израиля защищать себя от угроз в сфере безопасности, но мы глубоко обеспокоены методами, которые применяет Израиль, и особенно сообщениями о жертвах среди гражданского населения и разрушениях гражданской инфраструктуры“.
В ответ министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что это решение разочаровывает и „посылает весьма проблематичный сигнал“ группировке ХАМАС (организация признана террористической в США и ряде стран Европы) и ее покровителям в Иране.
Напомним, в июле Международный суд ООН пришел к выводу, что оккупация Израилем палестинских территорий является нарушением международного права. Суд постановил, что Израиль должен как можно скорее положить конец „незаконной“ оккупации этих территорий и сектора Газа.
Ранее Камала Харрис, вице-президент США и кандидат на президентских выборах от Демократической партии, в интервью CNN выразила приверженность политике президента Джо Байдена, предусматривающей твердую поддержку Израиля. Она отвергла призывы некоторых членов Демократической партии о пересмотре вопроса о поставках оружия этой стране на фоне конфликта в Газе, приводящего к значительным жертвам среди палестинцев.
Харрис подчеркнула, что выступает за „сильный Израиль“, отметив вместе с тем необходимость заключить соглашение о прекращении огня в Газе и добиться его выполнения.
Ее соперник на ноябрьских выборах Дональд Трамп, выступая в июле на общенациональном съезде республиканцев, заявил, что война, вызванная нападением на Израиль боевиков ХАМАС 7 октября, якобы „никогда бы не случилась“, если бы Трамп занимал в тот момент пост главы Белого дома.