Великобритания приостановит действие части лицензий на экспорт оружия в Израиль

„С сожалением сообщаю Палате общин [нижней палате британского парламента – Г.А.], что проведенная оценка не позволяет иного заключения, кроме того, что для определенных поставок оружия в Израиль существует явный риск их использования для совершения или содействия серьезным нарушениям международного гуманитарного права“, – сказал Лэмми.

Глава британского МИДа заявил, что Лондон „признает необходимость Израиля защищать себя от угроз в сфере безопасности, но мы глубоко обеспокоены методами, которые применяет Израиль, и особенно сообщениями о жертвах среди гражданского населения и разрушениях гражданской инфраструктуры“.