Великобритания и Франция: Россия не должна победить Украину

Великобритания и Франция и Великобритания подчеркнули, что Россия не должна одержать победу в войне против Украины. "Украина должна выиграть эту войну. Если Украина проиграет, то проиграем мы все. Цена неспособности поддержать Украину сейчас будет намного выше, чем цена отпора Путину", - написали главы МИД Британии и Франции Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне в колонке для лондонской The Telegraph, обнародованной вечером в воскресенье, 7 апреля.

Министры заявили, что их страны гордятся поддержкой, уже оказанной Украине, но отметили, что нужно сделать еще больше, чтобы победить Россию. "Мир наблюдает за нами и осудит нас, если мы потерпим неудачу", - предупредили они. Руководство РФ уже неоднократно утверждало, что Россию невозможно победить на поле боя.