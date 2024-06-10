"Ведомости": Путин отправится в Северную Корею

Сейчас визит Путина в Пхеньян "активно готовится", подтвердил изданию российский посол в КНДР Александр Мацегора. Кроме того, по данным "Ведомостей", Путин намерен посетить Вьетнам . Обе поездки, по информации одного из источников издания, могут состояться уже в июне.

После начала полномасштабного военного вторжения в Украину Россия усилила сотрудничество с Северной Кореей, находящейся в международной изоляции из-за своей ядерной программы. Представители западных стран считают, что Пхеньян поставляет Москве артиллерийские снаряды и ракеты, которые РФ использует для обстрелов Украины. В России эту информацию не подтверждали и не опровергали, в КНДР поставки вооружений РФ отрицают.