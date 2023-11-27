"Важные истории": за полтора года РФ закупила авиазапчасти украинского производства на 3,8 млн евро

Как отмечают "Важные истории", компания "Авиа ФЭД сервис" была основана в 1993 году как представительство ХМЗ, однако после начала войны на Донбассе харьковский завод разорвал связи с Россией. В 2018 году фирма попала под санкции Украины, поэтому поставки в РФ осуществлялись через компанию Linker из ОАЭ (последняя — в январе 2023 года). После этого посредником стала компания "Бакайторг1" из Кыргызстана, которая была основана в апреле этого года.

Директор "Авиа ФЭД сервис" Александр Решетник, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что продукция украинских предприятий, полученная его компанией в 2022-2023 годах, была приобретена ранее и просто "лежала за границей". Как это возможно в случае с поставками через зарегистрированную чуть более полугода назад кыргызстанскую фирму, Решетник прокомментировать не смог.