"Важные истории": за полтора года РФ закупила авиазапчасти украинского производства на 3,8 млн евро

Как выяснили журналисты, компания из РФ импортировала детали для самолетов Ан-124 производства Харьковского машиностроительного завода (ХМЗ) "ФЭД", запчасти для вертолетов Ка-32 производства киевского завода "Радар", детали для ремонта двигателей Ан-24 и Ан-12 производства "Мотор сич" и продукцию других украинских предприятий.
Также "Авиа ФЭД сервис" проводила закупки у компаний из США, Франции и Великобритании, всего не менее чем на 2,9 млн евро. Среди основных клиентов российской фирмы, свидетельствуют данные госзакупок, министерство обороны РФ и государственная корпорация "Ростех" (она владеет многими оружейными предприятиями).
Как отмечают "Важные истории", компания "Авиа ФЭД сервис" была основана в 1993 году как представительство ХМЗ, однако после начала войны на Донбассе харьковский завод разорвал связи с Россией. В 2018 году фирма попала под санкции Украины, поэтому поставки в РФ осуществлялись через компанию Linker из ОАЭ (последняя — в январе 2023 года). После этого посредником стала компания "Бакайторг1" из Кыргызстана, которая была основана в апреле этого года.
Директор "Авиа ФЭД сервис" Александр Решетник, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что продукция украинских предприятий, полученная его компанией в 2022-2023 годах, была приобретена ранее и просто "лежала за границей". Как это возможно в случае с поставками через зарегистрированную чуть более полугода назад кыргызстанскую фирму, Решетник прокомментировать не смог.
В свою очередь, владелец Linker Алексей Пальчик заявил "Важным историям", что его компания "никогда ничего не поставляла и не поставляет" из Украины в Россию.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину страны Запада ввели против России санкции, затронувшие и авиационную отрасль. Для покупки необходимых комплектующих Москва пользуется услугами компаний-посредников. В частности, как писали ранее "Важные истории", с марта 2022-го по март 2023 года Россия закупила запчасти к самолетам Airbus и Boeing на сумму около 185 млн евро. Фирмы-посредники были расположены, в первую очередь, в ОАЭ, Китае и Турции, а их владельцами зачастую оказывались граждане РФ,