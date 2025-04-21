Ватикан сообщил о смерти папы Франциска

„Сегодня в 7:35 утра (по местному времени) епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца. Вся его жизнь была посвящена служению Господу и Его Церкви. Он учил нас жить ценностями Евангелия с верностью, мужеством и всеобщей любовью, особенно в отношении самых бедных и маргинальных слоев населения“, — говорится в сообщении.
Фаррелл добавил: „С огромной благодарностью за его пример истинного ученика Господа Иисуса мы предаем душу Папы Франциска безграничной милосердной любви Единого и Триединого Бога“.
Кардинал Хорхе Марио Бергольо был избран главой Католической церкви в марте 2013 года после ухода с поста Папы Бенедикта XVI.