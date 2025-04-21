2025.04.21 11:07

Ватикан сообщил о смерти папы Франциска

 
BBC Russian
Mirė Katalikų Bažnyčios vadovas popiežius Pranciškus
Mirė Katalikų Bažnyčios vadovas popiežius Pranciškus
ФОТО: ALBERTO PIZZOLI | Scanpix

Папа Франциск скончался в пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане — Каса-Санта-Марта.

„Сегодня в 7:35 утра (по местному времени) епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца. Вся его жизнь была посвящена служению Господу и Его Церкви. Он учил нас жить ценностями Евангелия с верностью, мужеством и всеобщей любовью, особенно в отношении самых бедных и маргинальных слоев населения“, — говорится в сообщении.

Фаррелл добавил: „С огромной благодарностью за его пример истинного ученика Господа Иисуса мы предаем душу Папы Франциска безграничной милосердной любви Единого и Триединого Бога“.

Кардинал Хорхе Марио Бергольо был избран главой Католической церкви в марте 2013 года после ухода с поста Папы Бенедикта XVI.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии