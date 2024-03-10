Ватикан пояснил слова понтифика о белом флаге и Украине

Вопрос, заданный папе римскому журналистом RSI Лоренцо Буччелла, был сформулирован так: "В Украине есть те, кто призывает к мужеству сдаться, показать белый флаг. Но другие говорят, что это даст легитимность обладающему большей силой. Что об этом думаете вы?"

Ответ понтифика был таким: "Это интерпретация. Но я считаю, что сильнее тот, кто видит ситуацию, кто думает о народе, кто имеет мужество показать белый флаг, вести переговоры. И сегодня вы можете вести переговоры с помощью международных держав. Слово "переговоры" - это смелое слово. Когда вы видите, что терпите поражение, что дела идут неважно, вы должны иметь мужество вести переговоры. Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится? Ведите переговоры вовремя, ищите какую-нибудь страну-посредника. Сегодня, например, в войне в Украине, есть много желающих выступить посредниками. Турция предложила себя для этого. И другие. Не стыдитесь вести переговоры, пока ситуация не ухудшилась".