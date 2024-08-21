Вашингтон пересмотрел стратегию ядерного сдерживания США

Американский президент Джо Байден в марте утвердил секретный ядерный план, впервые ориентирующий стратегию сдерживания Вашингтона на Китай на фоне быстрого расширения его ядерного арсенала и предусматривающий подготовку войск США к „возможным скоординированным ядерным столкновениям“, в которых Россия может выступить единым фронтом с КНР и Северной Кореей. Об этом во вторник, 20 августа, сообщила газета The New York Times (NYT).

Об обновлении документа уведомят Конгресс США

„Руководство по применению ядерного оружия“ обновляется примерно каждые четыре года. По данным издания, ряд печатных экземпляров был разослан нескольким сотрудникам органов нацбезопасности и руководству Пентагона. Как ожидается, до ухода Байдена со своего поста об обновлениях будет уведомлен и Конгресс США.