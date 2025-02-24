В здание генконсульства РФ в Марселе бросили бутылки с зажигательной смесью

Инцидент произошел около 8 утра по местному времени. Две бутылки с зажигательной смесью упали в саду консульства.

Российское информагентство ТАСС со ссылкой на сотрудников дипмиссии пишет о „трех взрывных устройствах“, одно из которых не взорвалось. На месте происшествия работают полиция, пожарные и саперы.

По данным BFM, пострадавших и ущерба имуществу дипмиссии нет. Отсутствие пострадавших подтвердили и сотрудники российского консульства в разговоре с ТАСС.