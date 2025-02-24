В здание генконсульства РФ в Марселе бросили бутылки с зажигательной смесью

Инцидент произошел около 8 утра по местному времени. Две бутылки с зажигательной смесью упали в саду консульства.
Российское информагентство ТАСС со ссылкой на сотрудников дипмиссии пишет о „трех взрывных устройствах“, одно из которых не взорвалось. На месте происшествия работают полиция, пожарные и саперы.
По данным BFM, пострадавших и ущерба имуществу дипмиссии нет. Отсутствие пострадавших подтвердили и сотрудники российского консульства в разговоре с ТАСС.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что случившееся в Марселе „имеет все признаки теракта“. Она добавила, что Москва „требует от Парижа исчерпывающих мер по расследованию взрывов“ и усиления охраны российских дипмиссий во Франции.