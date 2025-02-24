2025.02.24 12:06

В здание генконсульства РФ в Марселе бросили бутылки с зажигательной смесью

 
rus.DELFI.lv
В здание генконсульства РФ в Марселе бросили бутылки с зажигательной смесью
В здание генконсульства РФ в Марселе бросили бутылки с зажигательной смесью
ФОТО: Stringer | Reuters / Scanpix

Неизвестные бросили две бутылки с зажигательной смесью на территорию генерального консульства России в Марселе. Об этом сообщает французский телеканал BFM со ссылкой на местные СМИ и собственные источники.

Инцидент произошел около 8 утра по местному времени. Две бутылки с зажигательной смесью упали в саду консульства.

Российское информагентство ТАСС со ссылкой на сотрудников дипмиссии пишет о „трех взрывных устройствах“, одно из которых не взорвалось. На месте происшествия работают полиция, пожарные и саперы.

По данным BFM, пострадавших и ущерба имуществу дипмиссии нет. Отсутствие пострадавших подтвердили и сотрудники российского консульства в разговоре с ТАСС.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что случившееся в Марселе „имеет все признаки теракта“. Она добавила, что Москва „требует от Парижа исчерпывающих мер по расследованию взрывов“ и усиления охраны российских дипмиссий во Франции.

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