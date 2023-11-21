В Южной Корее запретят есть и продавать собачье мясо

По словам главы партии Ю Ый Дона, пришло время южнокорейскому обществу положить конец потреблению собачьего мяса, учитывая растущую популяцию домашних животных, повышенную осведомленность и международное присутствие страны.

Сейчас в Южной Корее немного ресторанов, специализирующихся на подаче блюд из мяса собак, и посещают их в основном пожилые люди.

Предполагается, что забой и продажа собачьего мяса будут полностью запрещены с 2027 года. Также закон потребует от собачьих ферм, скотобоен, торговцев и ресторанов представить план поэтапного отказа от собачьего мяса местным властям. При условии предоставления такого плана бизнесу будет оказана поддержка.

За принятие закона выступает и Демократическая партия - вторая крупнейшая партия Южной Кореи, которая сейчас находится в оппозиции. Еще в сентябре ее представители говорили, что одобряют запрет.