В Южной Корее истребители уронили восемь бомб на жилой район

Во время военных учений в Южной Корее пилоты истребителей K-16 случайно осуществили сброс авиационных бомб MK-82 на жилой район в городе Пхочхон. Восемь бомб общего назначения были „аномально сброшены с самолета ВВС“, приземлившегося за пределами обозначенной зоны учебной стрельбы, заявил представитель военно-воздушных сил южнокорейской армии в четверг, 6 марта.
Сначала указывалось, что бомбы были сброшены с одного истребителя. Через несколько часов после первоначального сообщения южнокорейского агентства „Рёнхап“ появилось уточнение, что сброс бомб был осуществлен с двух истребителей.
Ранены 15 человек
В результате сброса авиабомб пострадали 15 человек. 10 из них были госпитализированы, двое - с серьезными ранениями. Кроме того, были повреждены несколько зданий, включая храм, а также грузовой автомобиль.
Инцидент произошел во время совместных учений США и Южной Кореи близ границы с КНДР. По данным южнокорейских ВВС, во время подготовки к учебному полету пилот ввел неверные координаты, что привело к ошибочному сбросу бомбы. В ВВС Южной Кореи заявили, что „глубоко сожалеют о непреднамеренном сбросе бомб“, пожелали скорейшего выздоровления раненым и пообещали принять „все необходимые меры, включая компенсацию ущерба“. Создан комитет по расследованию инцидента.