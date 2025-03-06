2025.03.06 10:10

В Южной Корее истребители уронили восемь бомб на жилой район

 
Deutsche Welle
Pietų Korėjoje per pratybas naikintuvas netyčia ne ten numetė 8 bombas
Pietų Korėjoje per pratybas naikintuvas netyčia ne ten numetė 8 bombas
ФОТО: Lee Jin-man | Scanpix

В результате непреднамеренного сброса авиабомб во время учений пострадали 15 человек. Совместные учения Южной Кореи и США проходят близ границы с КНДР.

Во время военных учений в Южной Корее пилоты истребителей K-16 случайно осуществили сброс авиационных бомб MK-82 на жилой район в городе Пхочхон. Восемь бомб общего назначения были „аномально сброшены с самолета ВВС“, приземлившегося за пределами обозначенной зоны учебной стрельбы, заявил представитель военно-воздушных сил южнокорейской армии в четверг, 6 марта.

Сначала указывалось, что бомбы были сброшены с одного истребителя. Через несколько часов после первоначального сообщения южнокорейского агентства „Рёнхап“ появилось уточнение, что сброс бомб был осуществлен с двух истребителей.

Ранены 15 человек

В результате сброса авиабомб пострадали 15 человек. 10 из них были госпитализированы, двое - с серьезными ранениями. Кроме того, были повреждены несколько зданий, включая храм, а также грузовой автомобиль.

Инцидент произошел во время совместных учений США и Южной Кореи близ границы с КНДР. По данным южнокорейских ВВС, во время подготовки к учебному полету пилот ввел неверные координаты, что привело к ошибочному сбросу бомбы. В ВВС Южной Кореи заявили, что „глубоко сожалеют о непреднамеренном сбросе бомб“, пожелали скорейшего выздоровления раненым и пообещали принять „все необходимые меры, включая компенсацию ущерба“. Создан комитет по расследованию инцидента.

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