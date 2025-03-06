В Южной Корее истребители уронили восемь бомб на жилой район

Во время военных учений в Южной Корее пилоты истребителей K-16 случайно осуществили сброс авиационных бомб MK-82 на жилой район в городе Пхочхон. Восемь бомб общего назначения были „аномально сброшены с самолета ВВС“, приземлившегося за пределами обозначенной зоны учебной стрельбы, заявил представитель военно-воздушных сил южнокорейской армии в четверг, 6 марта.

Сначала указывалось, что бомбы были сброшены с одного истребителя. Через несколько часов после первоначального сообщения южнокорейского агентства „Рёнхап“ появилось уточнение, что сброс бомб был осуществлен с двух истребителей.

Ранены 15 человек