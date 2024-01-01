В Японии сильное землетрясение вызвало цунами

В Японии сильное землетрясение в центральной части страны вдоль побережья вызвало цунами. Национальная метеослужба в понедельник, 1 января, предупредила об угрозе приливных волн высотой от трех до пяти метров. Первые волны высотой более одного метра уже обрушились на побережье в районе города Вадзима в префектуре Исикава.

Спасательные службы призвали население прибрежных районов перебраться на возвышенности. О жертвах и разрушения пока не сообщается. Атомные электростанции в регионе не пострадали, но более 36 тысяч домохозяйств остались без электроэнергии. Отголоски землетрясения ощущались и в Токио, где зашатались здания. В некоторых районах страны произошли сбои в работе телефонных сетей и интернета.

Предупреждения о цунами