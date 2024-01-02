В Японии растет число жертв землетрясения

Число погибших в результате серии сильных землетрясений на полуострове Ното на западном побережье Японии продолжает расти. Премьер-министр Фумио Кисида заявил во вторник, 2 января, о "многочисленных жертвах". Спасение выживших он назвал "состязанием со временем".

По данным местных властей, подтверждена гибель по меньшей мере 30 человек. Наибольшие разрушения коснулись города Вадзима в префектуре Исикава: там более 100 домов сгорели, еще многие обрушились. Даже спустя 13 часов полностью погасить вспыхнувшие пожары не удалось. По данным телеканала NHK, в городе погибли восемь человек, не менее семи получили серьезные ранения. В регионе продолжается поисково-спасательная операция.

Дома шатались и в Токио