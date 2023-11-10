В январе европейскую авиацию ждет хаос: Франция отменяет тысячи рейсов

Управление воздушным движением Франции в настоящее время работает по системе, разработанной в 1970-х годах, согласно которой, диспетчеры иногда все еще используют бумагу и карандаш для нанесения на карту прибывающих самолетов. Хотя на протяжении многих лет система периодически обновлялась, из-за быстрого развития авиации и увеличения числа рейсов в начале следующего года запланировано полное обновление.

Поскольку процесс довольно длительный, первые два месяца года могут оказаться самыми сложными для путешественников. Ежегодно через воздушное пространство Франции проходит более 2,5 миллиона рейсов, поэтому любые сбои могут повлиять на путешествия не только по Европе, но и во всем мире.

Обновление системы "чрезвычайно необходимо“