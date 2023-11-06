В ВСУ подтвердили, что в результате российского удара в Запорожской области погибли 19 украинских военных

«До ее окончания просим не распространять непроверенную, часто фейковую информацию. Погибли лучшие наши бойцы… Выражаем искренние соболезнования их родным и обещаем отомстить за собратьев в 100-кратном размере», — говорится в сообщении.

В ВСУ накануне сообщали, что российские войска 3 ноября нанесли удар ракетой «Искандер-М» по украинским военным из 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в Запорожской области. Украинские СМИ писали, что российская ракета ударила по военнослужащим ВСУ во время церемонии награждения в честь Дня артиллерии в одном из прифронтовых населенных пунктов в Запорожской области. «Украинская правда» сообщала о гибели 20 военных, депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко утверждал, что погибли 28 человек, еще 53 получили ранения.