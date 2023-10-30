В Волновахе в Донецкой области убиты девять человек, в том числе дети

Следственный комитет России накануне сообщил о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве двух и более лиц. В сообщении говорилось, что тела убитых были обнаружены в частном доме, который принадлежал погибшей семье, с огнестрельными ранениями.
Телеграм-канал "Астра", ссылаясь на местных жителей, соседей и родственников убитых, утверждает, что убийство совершил российский военный. По версии собеседников канала, убийство произошло 27 октября в частном жилом доме на улице Донецкой. Дом принадлежал семье - мужу и жене, у них было двое детей, девочка-школьница и 4-хлетний мальчик. Все они, как утверждается, были убиты, как и ещё пять человек, которые находились в доме. Утверждается, что это были гости, которые праздновали день рождения.
Обстоятельства убийства остаются неясными. Некоторые собеседники "Астры", а также пользователи местного чата, утверждают, что незадолго до убийства российский военный поссорился с владельцем дома. По ряду сообщений, убийство совершили "военные на мотоциклах", причём в то время, когда люди, находившиеся в доме, спали.
Официально Следственный комитет, представители российских властей и военных эти сообщения не комментировали.
Волноваха была оккупирована российскими войсками в марте 2022 года. В ходе боёв город был серьёзно разрушен. Сейчас он находится относительно далеко от линии фронта. Российские власти считают город, как и всю Донецкую область, территорией России.