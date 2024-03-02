В Венгрии ратифицирована заявка Швеции на вступление в НАТО

Документ с ратификацией заявки Швеции на вступление в НАТО был подписан спикером парламента Венгрии Ласло Кёвером и направлен в администрацию президента страны для промульгации. Об этом сообщает в субботу, 2 марта, агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу парламента Венгрии.

Венгрия была последней страной НАТО, чье одобрение было необходимо для вступления скандинавского королевства в Североатлантический альянс. Парламент Венгрии одобрил заявку Швеции 26 февраля. При этом за ратификацию проголосовали почти все депутаты: 188. Шесть парламентариев выступили против.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал тот день "историческим" для его страны. В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил: "Членство Швеции сделает нас всех сильнее и безопаснее".

Путь Швеции в НАТО