В Венгрии принят резонансный закон "о защите суверенитета"

 
Радио Свобода
ФОТО: A.Didžgalvio nuotr.

Парламент Венгрии во вторник принял резонансный закон "о защите национального суверенитета" – по инициативе партии "Фидес" во главе с премьер-министром Виктором Орбаном.

Глава правительства настаивает, что принимаемые меры помогут не допустить иностранного вмешательства в политические дела Венгрии.

Но критики внутри страны наряду с западными официальными лицами высказывали опасения, что изменения ограничат инакомыслие, так же как и действующее в России законодательство о так называемых "иностранных агентах".

Венгерский закон предусматривает суровые наказания для партий, получающих зарубежное финансирование на избирательные кампании.

Предусмотрено создание Управления по защите суверенитета - с широкими следственными полномочиями. Это начнёт действовать с 1 февраля, отмечает Венгерская служба RFE/RL.

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Радио Свобода
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