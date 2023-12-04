В Венесуэле одобрили присоединение богатого нефтью региона Гайаны

Референдум, который власти Венесуэлы называли консультативным, проводился вопреки решению Международного суда ООН, предписывавшему Каракасу воздержаться от любых действий по изменению ситуации в территориальном споре с Гайаной. Ситуация обострилась после того, как в 2015 году на спорной территории были открыты богатые месторождения нефти и газа.

Регион Эссекибо составляет около двух третей национальной территории Гайаны и примерно равен по размеру американскому штату Флорида.

На воскресном референдуме избирателям был задан вопрос, согласны ли они с созданием венесуэльского государства в регионе Эссекибо, предоставлением его населению венесуэльского гражданства и "включением этого государства в карту территории Венесуэлы".