В Вене из-за угрозы теракта отменили концерты Тейлор Свифт

В Вене отменены все три концерта американской поп-звезды Тейлор Свифт , сообщил поздно вечером в среду, 7 августа, организатор шоу, компания Barracuda Music. „В связи с подтверждением властей о планируемом теракте на стадионе „Эрнст Хаппель“ у нас нет другого выбора, кроме как отменить три запланированных концерта ради всеобщей безопасности“, - говорится в сообщении.

Ранее в тот же день австрийская полиция заявила о задержании двух подозреваемых в подготовке теракта, которые были произведены в Вене и городе Терниц в федеральной земле Нижняя Австрия. По данным правоохранителей, задержанные имели конкретные планы теракта на массовых мероприятиях в Вене и ее окрестностях. В одной из квартир при обыске были найдены химикалии, состав которых изучается.