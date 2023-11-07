В Великобритании вскрыли 250-летние письма

 
Euronews
ФОТО: Scanpix
Десятки писем французским морякам в XVIII веке так и не дошли до адресатов, и только спустя больше двух веков были открыты и изучены.

Недоставленные письма, написанные французским морякам во время Семилетней войны между Великобританией и Францией в XVIII веке, наконец-то были вскрыты и изучены профессором из Кембриджского университета — после того как более 250 лет пролежали в архивах.


Десятки писем были отправлены в основном женами и матерями, не знавшими о судьбе своих мужчин.

Корабль "Галатея" был захвачен англичанами на пути из Бордо в Квебек в 1758 году.

"Я сразу понял, что это не официальные письма дипломатов, аристократов или представителей буржуазии, а письма, так сказать, простых людей. И тут мое сердце забилось быстрее. Я сразу понял, что это действительно уникальный объект. Это была поистине самая сильная эмоция, которую я испытал как историк на сегодняшний день", говорит Рено Морьё, профессор истории (Кембриджский университет).

Письма дают увлекательное представление о жизни семей в конце XVIII века. В одном из них мать упрекает сына за отсутствие новостей, в другом — жена клянется в вечной верности мужу.

Считается, что некоторые из отправителей умерли, так и не увидев своих любимых.

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