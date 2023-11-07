В Великобритании вскрыли 250-летние письма

Недоставленные письма, написанные французским морякам во время Семилетней войны между Великобританией и Францией в XVIII веке, наконец-то были вскрыты и изучены профессором из Кембриджского университета — после того как более 250 лет пролежали в архивах.



Десятки писем были отправлены в основном женами и матерями, не знавшими о судьбе своих мужчин.

Корабль "Галатея" был захвачен англичанами на пути из Бордо в Квебек в 1758 году.