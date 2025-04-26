В Ватикане проходит заупокойная месса по папе Франциску

Заупокойная месса по папе римскому Франциску проходит в субботу, 26 апреля, на площади Святого Петра в Ватикане. Ее возглавляет 91-летний декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре. Через пять дней после смерти 266-й глава Римско-католической церкви будет похоронен в Риме.

В богослужении принимают участие около 224 кардиналов и 750 епископов. В базилике Святого Петра 25 апреля состоялся обряд закрытия гроба Франциска. В течение ночи у него несли молитвенное бдение. С 23 по 25 апреля храм посетили около 250 тыс. паломников, уточнил портал Vatican News. На время мессы гроб переместили во двор перед базиликой.

Среди присутствующих на богослужении - Трамп, Шольц, Макрон и Зеленский