В Ватикане назвали причину смерти папы Франциска

В Ватикане вечером в понедельник, 21 апреля, назвали причину смерти папы римского Франциска. Согласно сообщению, 88-летний понтифик умер от инсульта и последовавшего за ним „необратимого сердечно-сосудистого коллапса“. Перед остановкой сердца он впал в кому.
Официальное заключение о смерти папы Франциска составил директор Службы охраны здоровья Ватикана Андреа Арканджели. По его словам, глава Католической церкви страдал от двусторонней пневмонии, гипертонии и диабетом 2-го типа.
Папа римский Франциск (в миру Хорхе Марио Бергольо), более 12 лет возглавлявший Католическую церковь, умер ранним утром 21 апреля. Накануне, когда католики, протестанты и православные христиане по всему миру отмечали праздник Воскресения Христова, понтифик поприветствовал людей на площади Святого Петра и произнес традиционное благословение Urbi et Orbi („Городу и миру“). Это было его последнее появление на публике перед смертью.
В пасхальном обращении папа Франциск, в частности, призвал политических лидеров направлять доступные ресурсы на помощь нуждающимся, борьбу с голодом и поддержку инициатив, способствующих развитию. „Принцип человечности никогда не должен теряться как ориентир нашего повседневного поведения“, - сказал он.