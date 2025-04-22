В Ватикане назвали причину смерти папы Франциска

В Ватикане вечером в понедельник, 21 апреля, назвали причину смерти папы римского Франциска . Согласно сообщению, 88-летний понтифик умер от инсульта и последовавшего за ним „необратимого сердечно-сосудистого коллапса“. Перед остановкой сердца он впал в кому.

Официальное заключение о смерти папы Франциска составил директор Службы охраны здоровья Ватикана Андреа Арканджели. По его словам, глава Католической церкви страдал от двусторонней пневмонии, гипертонии и диабетом 2-го типа.