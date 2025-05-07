В Ватикане началась церемония избрания нового папы римского

Около 130 кардиналов Римско-католической церкви в среду, 7 мая, начали конклав - процесс избрания нового папы римского. Первый день отводится преимущественно под различные религиозные и подготовительные церемонии.
Кардиналы будут заседать и голосовать тайно и закрывшись от мира в расписанной фресками Сикстинской капелле Ватикана. Любой, кто нарушает секретность, автоматически отлучается от церкви. Верующие смогут узнать, избран ли новый папа, по дыму, который после каждого раунда идет из специально установленного дымохода: черный дым означает, что папу не избрали, а белый - избрали. Первый дым ожидается около 20.00 мск.
Избрание понтифика уже 7 мая возможно, но маловероятно. В первый день конклава проходит всего один тур голосования. Конклавы, на которых были избраны предыдущие понтифики - Франциск, Бенедикт XVI и Иоанн Павел II - длились по два-три дня. Самый длинный конклав продолжался почти три года. Это было во второй половине XIII века.
Явных фаворитов нет
Одним из главных претендентов на роль главы Римско-католической церкви считается 70-летний госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин, до недавнего времени - второе после понтифика лицо в Ватикане. Сейчас он является наиболее часто называемым кандидатом, а также фаворитом в букмекерских конторах. Паролин родом из Северной Италии, как и большинство римских пап-итальянцев в последние 250 лет.
Среди фаворитов числятся еще два итальянца, поддерживающие, как и Паролин, курс покойного Франциска: 60-летний латинский патриарх Иерусалима кардинал Пьербаттиста Пиццабалла и 69-летний архиепископ Болоньи кардинал Маттео Мария Дзуппи, возглавляющий Итальянскую епископскую конференцию.
Хорхе Марио Бергольо был аутсайдером на выборах в 2013 году
Выборы нового папы римского будут продолжаться до тех пор, пока один из кандидатов не получит более двух третей голосов конклава. В первый день может быть проведено одно голосование. Если во время первого голосования никто не выбран или голосование первого дня конклава не проводилось, то каждый следующий день должны проходить по четыре тура голосования: два утром и два вечером. Если кардиналам оказывается недостаточно 33 раундов, отбираются два кандидата, набравших наибольшее количество голосов в последнем туре. Далее борьба идет между ними, причем сами они участвовать в голосовании не могут. Когда наконец новый понтифик избран, председатель коллегии кардиналов спрашивает, согласен ли тот занять должность и какое имя себе возьмет.
Кардинал Хорхе Марио Бергольо, впоследствии папа Франциск, перед конклавом 2013 года у букмекеров не котировался. Тогда в индексе вероятности избрания папой римским, который составляется на основе оценки всех потенциальных кандидатов с помощью преимущественно статистических критериев, Бергольо не входил даже в первую двадцатку.
Кто может стать папой римским
Формально папой может стать абсолютно любой католик-мужчина, но с XIV века на Святой Престол избирались исключительно кардиналы.
Папа римский Франциск умер 21 апреля, в Пасхальный понедельник. Понтифику было 88 лет. Последние месяцы перед смертью он проходил лечение от воспаления легких и вызванных этим осложнений. Франциска, по его завещанию, похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. Его предшественников последние сто лет хоронили в гротах Ватикана.