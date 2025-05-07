В Ватикане началась церемония избрания нового папы римского

Хорхе Марио Бергольо был аутсайдером на выборах в 2013 году

Выборы нового папы римского будут продолжаться до тех пор, пока один из кандидатов не получит более двух третей голосов конклава. В первый день может быть проведено одно голосование. Если во время первого голосования никто не выбран или голосование первого дня конклава не проводилось, то каждый следующий день должны проходить по четыре тура голосования: два утром и два вечером. Если кардиналам оказывается недостаточно 33 раундов, отбираются два кандидата, набравших наибольшее количество голосов в последнем туре. Далее борьба идет между ними, причем сами они участвовать в голосовании не могут. Когда наконец новый понтифик избран, председатель коллегии кардиналов спрашивает, согласен ли тот занять должность и какое имя себе возьмет.