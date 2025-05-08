В Ватикане кардиналы не избрали нового папу римского

Католические кардиналы в первый день конклава в Ватикане не смогли избрать 267-го папу римского. Об этом свидетельствует черный дым, который вечером в среду, 7 мая, пошел из трубы на крыше Сикстинской капеллы. Теперь кардиналы продолжат выборы нового главы Римско-Католической церкви 8 мая.

Черный дым над Сикстинской капеллой появился спустя три часа после начала конклава , на который съехались 133 кардинала со всего мира. Это крупнейший на сегодняшний день конклав в истории Римско-Католической церкви. На площади Святого Петра результатов первого тура голосования ждали десятки тысяч человек, передает агентство AFP.