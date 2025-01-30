В Вашингтоне упал пассажирский самолет, столкнувшись с вертолетом

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в авиакомпании American Airlines, в списке пассажиров упавшего в Вашингтоне самолета были 60 человек. Позже компания добавила, что в экипаже были четыре человека.
Что с ними и экипажем, пока неизвестно. На месте идет поисково-спасательная операция, в которой участвуют катера и водолазы. Потомак — полноводная река шириной в сотни метров и глубиной в несколько метров.
Незадолго до полуночи по местному времени, примерно через три часа после катастрофы, телекомпания CNN сообщила со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах, что у спасателей уже есть подтвержденные данные о погибших, и что выживших пока не нашли.
Американские телекомпании сообщают, что температура воды в Потомаке сейчас лишь чуть выше нуля по Цельсию. При такой температуре человек теряет сознание от переохлаждения в течение 10-15 минут.
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объявило, что лайнер Bombardier CRJ700 совершал регулярный рейс из города Уичита в Канзасе в Вашингтон.
На видео с камеры наблюдения видно (вдали, в темноте), как низко летящий самолет, предположительно идущий на посадку в аэропорту им. Рональда Рейгана на берегу реки Потомак, сталкивается с другим воздушным судном, после чего происходит взрыв.
FAA сообщило, что этим другим воздушным судном был военный вертолет Sikorsky U-60.
Агентство Reuters сообщает, что на борту вертолета были трое военных. Информации об их судьбе тоже пока нет.
Пентагон в коротком заявлении официально подтвердил, что столкнувшийся с самолетом вертолет был армейским вертолетом с базы Форт-Бельвуар в штате Вирджиния, но не сообщил, сколько было человек на борту и что с ними.
Аэропорт имени Рональда Рейгана находится примерно в четырех километрах к югу от Белого дома и Капитолия.
Президент США Дональд Трамп выпустил короткое заявление, в котором сообщил, что получает всю информацию о катастрофе и спасательной операции.