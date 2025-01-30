2025.01.30 06:58

В Вашингтоне упал пассажирский самолет, столкнувшись с вертолетом

 
BBC Russian

В столице США, Вашингтоне, упал в реку Потомак пассажирский самолет. Он столкнулся при заходе на посадку с военным вертолетом.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в авиакомпании American Airlines, в списке пассажиров упавшего в Вашингтоне самолета были 60 человек. Позже компания добавила, что в экипаже были четыре человека.

Что с ними и экипажем, пока неизвестно. На месте идет поисково-спасательная операция, в которой участвуют катера и водолазы. Потомак — полноводная река шириной в сотни метров и глубиной в несколько метров.

Незадолго до полуночи по местному времени, примерно через три часа после катастрофы, телекомпания CNN сообщила со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах, что у спасателей уже есть подтвержденные данные о погибших, и что выживших пока не нашли.

Американские телекомпании сообщают, что температура воды в Потомаке сейчас лишь чуть выше нуля по Цельсию. При такой температуре человек теряет сознание от переохлаждения в течение 10-15 минут.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объявило, что лайнер Bombardier CRJ700 совершал регулярный рейс из города Уичита в Канзасе в Вашингтон.

На видео с камеры наблюдения видно (вдали, в темноте), как низко летящий самолет, предположительно идущий на посадку в аэропорту им. Рональда Рейгана на берегу реки Потомак, сталкивается с другим воздушным судном, после чего происходит взрыв.

FAA сообщило, что этим другим воздушным судном был военный вертолет Sikorsky U-60.

Агентство Reuters сообщает, что на борту вертолета были трое военных. Информации об их судьбе тоже пока нет.

Пентагон в коротком заявлении официально подтвердил, что столкнувшийся с самолетом вертолет был армейским вертолетом с базы Форт-Бельвуар в штате Вирджиния, но не сообщил, сколько было человек на борту и что с ними.

Аэропорт имени Рональда Рейгана находится примерно в четырех километрах к югу от Белого дома и Капитолия.

Президент США Дональд Трамп выпустил короткое заявление, в котором сообщил, что получает всю информацию о катастрофе и спасательной операции.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии