В Вашингтоне упал пассажирский самолет, столкнувшись с вертолетом

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в авиакомпании American Airlines, в списке пассажиров упавшего в Вашингтоне самолета были 60 человек. Позже компания добавила, что в экипаже были четыре человека.

Что с ними и экипажем, пока неизвестно. На месте идет поисково-спасательная операция, в которой участвуют катера и водолазы. Потомак — полноводная река шириной в сотни метров и глубиной в несколько метров.

Незадолго до полуночи по местному времени, примерно через три часа после катастрофы, телекомпания CNN сообщила со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах, что у спасателей уже есть подтвержденные данные о погибших, и что выживших пока не нашли.